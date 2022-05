Nur 18 von 78 steirischen Auszeichnungen gingen an Frauen

Griss wirbt für Antikorruptionsvolksbegehren./ Gosch legt Vorstand in Arbeiterkammer zurück./ 54 Bewerber für Landesstipendium an privater MedUni./ Warum die Frauenquote bei Ehrenzeichen so gering ist.