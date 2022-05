Aufstehen für leistbares Leben lautet das Motto am 1. Mai der SPÖ. Wann stehen Sie gewöhnlich am Sonntag auf? Wann am 1. Mai?

GÜNAY COKSÜRER: Ich gehe es an einem Sonntag gemütlich an und schlafe so bis 12 Uhr. Am 1. Mai stehe ich hingegen früh auf. Den Tag der Arbeit begehe ich persönlich alle zwei Jahre. Mein Vater hat am 1. Mai Geburtstag, das feiere ich natürlich auch.