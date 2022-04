Der Streit zwischen Slowenien und Österreich um die Zukunft des umstrittenen Kernkraftwerks Krsko wogt seit vielen Jahren. Jetzt geht es in der Causa ans Eingemachte. Am 19. Mai kommt es im großen Hörsaal P1 an der Technischen Uni Graz sozusagen zum öffentlichen Showdown: Die verantwortliche slowenische Delegation wird allen Besucherinnen und Interessierten fünf Stunden lang Rede und Antwort zur geplanten Laufzeitverlängerung des 70 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernten Atomreaktors stehen.