Stoff für Spekulationen liefert der Bundesparteitag der ÖVP am 14. Mai in der Helmut-List-Halle. Da wäre etwa die Frage, ob sich Karl Nehammers Vorgänger Sebastian Kurz in Graz einfindet. Nun, der Sprecher der Bundespartei sagte der Kleinen Zeitung, dass "man davon ausgehen kann, dass er (Kurz, Anm.) kommt". Eingeladen wurde Kurz jedenfalls, es liege auch keine Absage vor.