Es wirkte – vorsichtig formuliert – etwas aus der Zeit gefallen. Während in der Ukraine seit Wochen der Krieg tobt, Aggressor Russland mit Sanktionen überzogen wird und die Gaspreise ins Unermessliche steigen, lief in der Steiermark die Werbemaschinerie für einen Umstieg auf Erdgasheizungen munter weiter. So war noch zu Wochenbeginn auf der Homepage der Energienetze Steiermark, einer Tochter der Energie Steiermark, zu lesen, dass sich der Umstieg auf Gas beim Heizen "in mehr als einer Hinsicht" auszahle – garniert mit pfiffigen Slogans wie: "Gas, denn sicher ist sicher" oder "Gas bringt’s: Komfort durch Wärme auf Knopfdruck".