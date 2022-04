Eine mehr als zweijährige Fastenzeit ging am Dienstagabend für LH Hermann Schützenhöfer und seinen Vize Anton Lang zu Ende. Weil es die Pandemie seit Anfang 2020 nicht mehr zugelassen hatte, musste auch die Landesspitze weitgehend auf Empfänge in gemütlicher Atmosphäre verzichten. Mit der Osterjause in der Grazer Burg kehrte wieder ein Stück Normalität zurück.