Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Montag gab das Land Oberösterreich bekannt, seine Teststrategie zu ändern. K1-Kontaktpersonen werden nur mehr getestet, wenn sie Symptome haben. In der Steiermark wurde darüber durchaus schon diskutiert, bestätigt man in der Burg. Die Teststrategie werde aber noch nicht geändert, heißt es im Landhaus am Dienstag.