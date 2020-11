Facebook

Mario Kunasek (rechts) und Mario Eustacchio © Wilfried Rombold

Für den steirischen FPÖ-Chef Mario Kunasek ist Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) nach den offensichtlichen Ermittlungspannen im Vorfeld des Terroranschlags von Wien rücktrittsreif. "Ein sofortiger Rücktritt wäre dringend notwendig. Man stelle sich vor, das wäre ein freiheitlicher Minister gewesen, der dieses Behördenversagen zu verantworten hätte", sagte Kunasek am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz in Graz. Kunasek bezeichnete es als "schäbige Vorgangsweise", dass Nehammer die Schuld am Versagen im eigenen Verantwortungsbereich an Vorgänger Herbert Kickl abwälze. "Die ÖVP stellt mit einer kurzen Unterbrechung seit dem Jahr 2000 durchgehend den Innenminister", erinnerte der FPÖ-Klubchef.