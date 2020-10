Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Anton Lang und Hermann Schützenhöfer bei einer Pressekonferenz in der Burg © Land Stmk

Die steirische Landesregierung hat im außerordentlichen Teil der Regierungssitzung am Donnerstag weitere Maßnahmen gegen die rasante Ausbreitung des Coronavirus beraten. Wie in Tirol, Vorarlberg, Oberösterreich und Salzburg sollen die Auflagen unter anderem für Veranstaltungen im Freien und in Pflegeheimen weiter verschärft werden. In Tirol und Vorarlberg sind etwa nur noch zwei Besucher pro Tag in den Heimen erlaubt. Ähnliches deutet sich auch für die Steiermark an.