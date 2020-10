Ehrenring für Waltraud Klasnic"Ich war lange in der Politik, aber nie ganz Politikerin"

Der ehemalige Landeshauptfrau Waltraud Klasnic ist am Mittwoch der Ehrenring des Landes Steiermark überreicht worden. In den Ansprachen spielte das Grubenunglück von Lassing eine große Rolle.

Feier in der Aula der Alten Universität Graz © Land/Foto Fischer

In der Aula der Alten Universität Graz, deren Restaurierung sie einst in Auftrag gegeben hatte, bekam Alt-Landeshauptfrau Waltraud Klasnic am Mittwoch den Ehrenring des Landes überreicht. Dem Festakt unter Einhaltung strenger Coronabedingungen wohnten neben der Landesspitze und dem aktuellen ÖVP-Regierungsteam auch viele politische Wegbegleiter und die Familie der seit gestern 75-Jährigen bei. Der ersten Landeshauptfrau der Republik erwies auch die erste Bundeskanzlerin Österreichs ihren Respekt: Brigitte Bierlein kämpfte mit Klasnic in der Unabhängigen Opferschutzkommission um die Rechte von Missbrauchsopfern.