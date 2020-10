Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

LH Hermann Schützenhöfer will Möglichkeiten zur Corona-Kontrolle verbessern und kritisiert Bundesregierung © APA/ERWIN SCHERIAU

In einem Interview mit der Tageszeitung "Kurier" hat nun der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) vorgeschlagen, für "bestimmte Fälle, für bestimmte Zeiten" in Zeiten von Corona zusätzliche Einschränkungen zu schaffen bzw. die Kontrollmöglichkeiten zu erhöhen.

„Ich will ja nicht in Schlafzimmer hineinschauen, aber wenn bei Privatpartys in einem Keller oder in einer Gartenhütte Exzesse gefeiert werden, muss man das auflösen können“, erklärte er. Schützenhöfer ist dafür, „dass wir hier einen verfassungsrechtlich gangbaren Weg suchen“, bei dem man auch die anderen Parteien einbinde. Derzeit ist es ja so, dass die Möglichkeiten der Exekutive faktisch an der Privattür ende.

Widerspricht Schützenhöfer Anschober gegen Corona-Kontrollen im Privatbereich

FPÖ kritisiert "austrofaschistische Überwachungsfantasien"

Auf heftigen Widerstand stieß Schützenhöfers Vorstoß Montagvormittag bei FPÖ und NEOS. Für FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl lebe Schützenhöfer damit "seine austrofaschistischen Überwachungsfantasien aus", schrieb dieser in einer Aussendung. "Die ÖVP will offenbar unter dem Corona-Deckmantel in die Privatwohnungen eindringen", griff Kickl die Kanzler-Partei prompt an. Der Landeshauptmann sei ein "Fall für den Verfassungsschutz".

Protest kam auch von den steirischen Blauen in Person des dortigen Parteichefs Mario Kunasek, der meinte: "Die Freiheitlichen sind empört über die Aussagen und fordern den Landeshauptmann sofort zu einer Klarstellung auf." Aber auch die steirischen NEOS protestierten gegen den Vorschlag Schützenhöfers. "Die Allmachtsfantasien der ÖVP nehmen kein Ende", kommentierte Klubobmann Niko Swatek den Vorstoß und stellte für seine Partei fest: "Es darf keine verfassungskonforme Möglichkeit geben, in den privaten Raum einzugreifen."

Schützenhöfer gegen Quarantäne-Verkürzung

Anders als seine Parteikollegin Tourismusministerin Elisabeth Köstinger hält Schützenhöfer nichts davon, die Quarantänezeit von K1-Kontaktpersonen im Tourismus von zehn auf fünf Tage zu verkürzen, indem man sich „freitesten“ kann. Studien würden das nicht hergeben. „Für bestimmte Gruppen verkürzen, halte ich sowieso für gefährlich, weil warum tut man das genau für diese? Und es gibt für mich auch keinen Anhaltspunkt dafür, dass man die Quarantänezeit für alle verkürzen sollte.“

Auch andere Maßnahmen, die derzeit von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ebenfalls ÖVP) beworben wurden, lehnt Schützenhöfer ab: „Nur weil zwei Bezirke in der Steiermark rot sind, drängt man auf Maßnahmen wie frühere Sperrstunde oder Registrierungspflicht im Gasthaus. Aber ich sehe nicht, dass dort, wo die Sperrstunde vorverlegt wurde, weniger Infektionen sind.“ Die meisten Ansteckungen passierten bei den Festen der Vereine in den Gemeinden – die steirischen Regierungsmitglieder dürfen an solchen Feiern nun nicht mehr teilnehmen, sie sollten verschoben oder abgesagt werden, rät Schützenhöfer.

Der steirische Landeshauptmann sieht kritisch nach Wien, was die Bundesregierung betrifft. Es gebe Differenzen innerhalb der Koalition, was die Corona-Maßnahmen betreffe. Dies sei zu spüren, außerdem gebe es zu wenig Koordination mit den Ländern, moniert der ÖVP-Politiker. Allerdings lobte er ausdrücklich Bundeskanzler Kurz für dessen Bemühungen.

Die jüngste Corona-Statistik in der Steiermark