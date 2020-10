Facebook

Der "Hilferuf" am Dach der Chirurgie war ebenfalls ein Kriesche-Projekt © APA/ERWIN SCHERIAU

In dieser Woche wäre der große Tag von Kages-Vorstandschef Karlheinz Tscheliessnigg gewesen: Er wollte das neue Kages-Logo einweihen, das er mit dem Künstler Richard Kriesche entworfen hatte – jener Kriesche, der ihm schon das legendäre Help-Logo für die Chirurgie an der Uniklinik Graz kreiert hatte. Das neue Logo basiert auf dieser Idee. Die Präsentation wurde allerdings abgesagt: Einerseits, weil prominente Politiker in Corona-Quarantäne mussten. Andererseits gab es Diskussionen in einigen Landesspitälern über die umfangreichen Vorgaben zum Logo (zwei Bände, rund 400 Seiten). Ebenso wie in der Politik, wo hinterfragt wurde, ob man so ein Projekt gerade jetzt bei steigenden Corona-Zahlen präsentieren und umsetzen sollte. Neuer Termin? Noch offen.