Besonders in der Pflegeberufen sind es herausfordernde Zeiten © Weichselbraun

Die Landesregierung beschloss in ihrer Sitzung am Montag, den Beschäftigten im Sozial- und Pflegebereich für ihren Einsatz in der Coronapandemie mit einer einmaligen Prämie von bis zu 500 Euro zu entschädigen. Insgesamt stellt das Land für diese Aktion bis zu 10,5 Millionen Euro bereit. Auch andere Bundesländer wie Tirol haben die Finanzierung der in einzelnen Branchenkollektivverträgen festgeschriebenen Prämien schon gesichert.