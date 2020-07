Landespolitik, Behörden und Einsatzkräfte berieten sich in der Grazer Burg. Ein Thema: lokale Cluster wie in Wald am Schoberpass.

Treffen in der Grazer Burg © land/fischer

Abstimmungsrunde in der Coronakrise zwischen Landespolitik, Behörden und Einsatzkräften am Montag in der Grazer Burg. An Gesprächsstoff mangelte es nicht: Pflegeheimleiter drängen auf schnellere Tests, die Infektion im Amateurfußball warf Fragen auf. Sorgen bereitet der neue Cluster in Wald/Schoberpass.