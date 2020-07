Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kritik an der neuen Sozialunterstützung © Gina Sanders - Fotolia

Die Änderungen bei der Vergabe der Mindestsicherung in der Steiermark haben am Mittwoch politisch hohe Wellen geschlagen. Die Opposition lässt an der neuen Sozialunterstützung, die spätestens im Februar 2021 ausbezahlt werden soll, kein gutes Haar – auch wenn man unterschiedliche Punkte kritisiert.



So sieht die FPÖ einen „fatalen Irrweg der zuständigen SPÖ-Landesrätin Doris Kampus“, so Sozialsprecher Marco Triller. Der Grund: „Der gebürtige Österreicher wird weiterhin nicht mehr als wesentliche Zielgruppe der Sozialhilfe angesehen.“ Einzig positiv sieht man die Erhöhung der Leistung für Alleinerziehende.



Auch die KPÖ kritisiert die Änderungen – naturgemäß vor allem beim Wohnen: „Die Mindestsicherung wurde seit ihrer Einführung zweimal radikal gekürzt“, so Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler. Sie erinnert an die Streichung von zwei vollen Monatsbezügen, dann folgte eine generelle Kürzung der Wohnbeihilfe. „Ich hoffe, dass die Begutachtungszeit genutzt wird, um eine Lösung für die Wohnunterstützung zu finden.“ Sie fürchte massive Probleme, wenn die finanzielle Hilfe beim Wohnen allen Betroffenen gestrichen werden würde: „Irgendwo müssen die Betroffenen ja wohnen, erschwingliche Wohnungen gibt es kaum noch.“



Die Neos sind vor allem über den von der Landesregierung angekündigten Anstieg des Verwaltungsaufwandes um 40 Prozent schockiert: „Die Gefahr, dass es für die Schwächsten unserer Gesellschaft zu enormen Wartezeiten durch den erheblichen Mehraufwand kommt, ist sehr hoch“, urteilt Sozialsprecher Robert Reif. „Unser Sozialhilfesystem muss einfacher und transparenter werden, damit alle Steirer, die auf Hilfe angewiesen sind, diese auch rasch und unkompliziert bekommen.”