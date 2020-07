Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Seitinger repariert Haus und Hof © privat

Kein Grund zur Empörung: In der sitzungsfreien Zeit hat die Landesregierung sehr wohl zu arbeiten – am Landesbudget, an einer Lösung für das Leitspital Stainach-Pürgg, an der neuen Sozialhilfe. In den freien Tagen aber lassen sich die Landesregierer in Bergschuh-, Südsteiermark- und Heimwerker-Fraktion einteilen.