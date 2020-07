Bettina Vollath über Coronakrise"Die EU hat ihre Unterstützung schon im Jänner angeboten"

Facebook

Bettina Vollath, SPÖ-Abgeordnete im Europaparlament © Juergen Fuchs

Die steirische EU-Abgeordnete Bettina Vollath (SPÖ) zog am Freitag in Graz Bilanz über ihr erstes Jahr in Brüssel. "Die europäischen und internationalen Bretter sind besonders hart", meint sie. Dennoch sei die Arbeit der Europäischen Union enorm wichtig: "Genauso wie den Bürgern zu zeigen, dass dortige Entscheidungen sehr wohl mit dem Alltag zu tun haben". Die EU sei nicht so weit weg, wie viele oft annehmen würden. Vollath selbst beschäftigt sich derzeit mit vor allem mit den Themen Asylreform und der Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit in Europa.