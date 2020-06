Leonore Gewessler traf am Mittwoch in der Grazer Burg mit LH Hermann Schützenhöfer und LH-Stellvertreter Anton Lang in der Grazer Burg zusammen. Auf der Agenda: Verkehrsthemen.

LH-Stellvertreter Anton Lang, Ministerin Leonore Gewessler, LH Hermann Schützenhöfer © Land Steiermark/Streibl

Auch Minister und Ministerinnen konnten in den vergangenen Wochen nur eingeschränkt persönliche Termine wahrnehmen. Der erste Arbeitsbesuche nach den Beschränkungen im Rahmen der Covid-Pandemie führte Leonore Gewessler (Die Grünen) nun am Mittwoch in die Landeshauptstadt. In der Grazer Burg traf die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ zu einem Arbeitsgespräch.