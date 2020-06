Hermann Schützenhöfer sprach im Landtag über "unbelehrbare Einzelfälle". Polizei stellte in der Steiermark Corona-Strafen in der Höhe von 335.000 Euro aus. Opposition fordert Rückzahlung.

Neos-Klubobmann Niko Swatek © Erwin Scheriau

Das rechtliche Chaos um die Corona-Verordnungen der Bundesregierung erreichte am Dienstag auch den Steiermärkischen Landtag. Die Neos hatten an Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) eine Dringliche Anfrage gerichtet. Die Pinken wollten wissen, ob auch in der Steiermark an eine Rückabwicklung von zu unrecht eingehobenen Strafen gedacht wird, so wie es in Niederösterreich der Fall ist. Die FPÖ beantragte sogar eine Art "Generalamnestie" für Corona-Sünder.