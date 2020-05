Facebook

Leonore Gewessler, als Ministerin für Verkehr und Klimaschutz zuständig © BMK/Cajetan Perwein

Um 1 Euro am Tag in seinem Bundesland, um zwei Euro in zwei Bundesländern und um 3 Euro am Tag mit Öffis durch ganz Österreich. Diese „1-2-3-Karte“ ist ein Herzensanliegen der Grünen. Also berichtete Ministerin Leonore Gewessler, dass die Gespräche mit den Verkehrsverbünden und Bundesländern gut verlaufen würden. 2021 soll es losgehen.