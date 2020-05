Forderung der Grünen"Die Steuerung der Pflege muss wieder in politische Hände"

Facebook

Nationalratsabgeordnete Bedrana Ribo und Landtagsklubobfrau Sandra Krautwaschl © Grüne Stmk/Philipp Podesser

Jetzt in der Coronakrise sei der dringende Handlungsbedarf im Pflegebereich sichtbar geworden, sagt die Klubobfrau der Grünen im Steiermärkischen Landtag, Sandra Krautwaschl. "Ich bin der tiefsten Überzeugung, so können wir nicht weitermachen", erklärte Krautwaschl im Rahmen eines Pressegesprächs zum heutigen internationalen "Tag der Pflege". Gerade die Steiermark sei dabei seit Jahrzehnten ein Sonderfall, was sich auch in einem aktuellen Rechnungshofbericht herauslesen lasse. Denn in unserem Bundesland sei der Anteil an "gewinnorientierten Einrichtungen im Pflegebereich" mit 53 Prozent am höchsten.