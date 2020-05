Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Nach jahrelangem Tauziehen beschloss die Landesregierung am Donnerstag die umstrittene Einzelstandortverordnung für die Shoppingcity Seiersberg. Damit hat das Einkaufszentrum eine eigene Rechtsgrundlage für 74.000 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Shoppingcity Seiersberg © Jürgen Fuchs

Die Landesregierung hat jetzt in Sachen Shoppingcity Seiersberg (SCS) den Sack zugemacht: In ihrer Sitzung am Donnerstag beschloss sie nun die lange geplante Einzelstandortverordnung für den Einkaufstempel. Das erfuhr die Kleine Zeitung vorab exklusiv.