Der Landtag debattiert am Dienstag über 72 Covid-Opfer aus Heimen./ Wirtschaftskammer Steiermark greift Landespolitik an.

Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl. © LTD/Scheriau

Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) wird in der Landtagssitzung am 5. 5. häufigsten gefragt. „Warum gibt es in der Steiermark am meisten Corona-Tote Österreichs?“, lautet die heikelste Frage.