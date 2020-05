Steirischer Landtag Koalition peitscht Gehaltssprung für Beamte durch

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Erste "gelockerte" Landtagssitzung widmet sich den Covid-Todesfällen im Heimen, den Konsequenzen der Krise für Ferien, Lehrer, Sozialtöpfe - und etwas völlig anderem (SUP). Im Livestream.

Christopher Drexler © Juergen Fuchs

In der Maisitzung des Landtags am Dienstag stehen drei dringliche Anfragen und zahlreiche, teils heikle Punkte an.