Soziallandesrätin Doris Kampus initiierte speziellen Projekttopf © Juergen Fuchs

„Solidarität leben - einander helfen" ist der Titel des aktuellen Projektfonds Steiermark 2020, den die Landesregierung auf Antrag von Soziallandesrätin Doris Kampus beschlossen hat. „Damit können Projekte und Initiativen in Gemeinden und von Ehrenamtlichen finanziell unterstützt werden. Wir können und wollen damit den Zusammenhalt in der Steiermark gerade in herausfordernden Zeiten festigen", betont die Soziallandesrätin in diesem Zusammenhang. Dotiert ist der Fonds mit 65.000 Euro.