Brigitte Scherz-Schaar (2. von links) wird neue Landesamtsdirektorin © Fischer/LPD

Die Steiermark hatte 1996 mit Waltraud Klasnic die erste Landeshauptfrau. Und jetzt wird sie auch die bundesweit erste Frau an der Spitze einer Landesverwaltung bekommen. Denn der höchste Landesbeamte, Landesamtsdirektor Helmut Hirt, vollendet im Mai das 62. Lebensjahr und tritt seine Korridorpension an. Ihm wird - wie die Kleine Zeitung exklusiv erfuhr - ab 1. Juni Brigitte Scherz-Schaar folgen. Sie war bisher Hirts Stellvertreterin in der Landesamtsdirektion und rückt nun zur Chefin über mehr als 7.000 Landesbedienstete auf.

Die Besetzung des Top-Postens (Monatsgehalt: 13.300 Euro brutto) obliegt der Landesregierung als Kollegialorgan. Dem Vernehmen nach wird die Personalie bereits am kommenden Donnerstag in der Regierungssitzung beschlossen. De facto trifft klarerweise LH Hermann Schützenhöfer die Entscheidung. Denn unter seiner unmittelbaren Aufsicht leitet der Landesamtsdirektor (LAD) den inneren Dienst.