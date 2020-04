Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Verordnung trat heute in Kraft. Bei vielen Eltern hatte zuletzt große Verunsicherung geherrscht. Von Elementarpädagogen gibt es weiter Kritik.

Betreuung im Kindergarten wurde gesichert (Sujetbild) © Pixel-Shot - stock.adobe.com

Mit schrittweisen Öffnung von Geschäften kehren viele Steirerinnen und Steirer heute in ihre Arbeit zurück. Doch war lange Zeit nicht klar, wie es mit der Betreuung ihrer Kinder aussieht. Für schulpflichtige Kinder gab es bereits eine bundesweite Regelung, für jene im Kindergartenalter mussten die Länder eine finden. Ab heute, Dienstag, ist eine neue Verordnung der steiermärkischen Landesregierung über den beschränkten Betrieb in Kinderbetreuungseinrichtungen in Kraft.