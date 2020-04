Kleine Zeitung +

Landesrätin korrigiert Zahlen 69 Prozent der Beatmungsgeräte in der Steiermark verfügbar

Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß korrigierte in einer Aussendung am Dienstag Meldungen über die Anzahl der verfügbaren Beatmungsgeräte. Auch andere Länder korrigierten die vom Gesundheitsministerium tags zuvor gemeldeten Zahlen über die zur Verfügung stehenden Geräte in den Spitälern.