FPÖ-Chef Norbert Hofer machte in der Steiermark Werbung für die Petition gegen GIS-Gebühren. Landesobmann Mario Kunasek kritisiert, dass die Steirer die höchsten Abgaben zahlen.

Mario Kunasek mit FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer © FPÖ Stmk

FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer und der steirische FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek rührten am Montag bei einem Pressetermin am Flughafen Graz die Werbetrommel für die freiheitliche Kampagne "Weg mit dem ORF-Zwangsgebühren". Unter diesem Titel wurde auch eine Online-Petition gegen die GIS-Gebühren gestartet. Argumentiert wird dabei unter anderem mit der sinkenden Relevanz der ORF-Programme. "In einer Zeit von Medienvielfalt und einem großen Angebot auf verschiedensten Kanälen sind Zwangsgebühren nicht mehr zeitgemäß. Die GIS hat sich schlicht und einfach überholt. Es ist Zeit, sich von verpflichtenden Gebühren zu verabschieden", sagte Hofer.