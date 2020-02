Facebook

© Screenshot

Die Zahlenkombi „1234“ ist eines der am häufigsten genutzten Passwörter – und zugleich eines derer, die am leichtesten zu knacken sind. Doch nicht nur Private setzen auf die Zahlenfolge, sondern bis vor kurzem auch die SPÖ Steiermark. Zusammen mit dem Nutzernamen „admin“ kam man so bis gestern in den internen Bereich der Webseite des „Verbands sozialdemokratischer Gemeindevertreter/innen“ (GVV). Dort informieren die steirischen Sozialdemokraten zur Gemeinderatswahl. Die Seite dient den Mandataren bzw. Kandidaten aber vor allem als Austauschplattform.