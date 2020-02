Facebook

Die Vorgänge rund um die Deponie Frohnleiten sind Anlass für die aktuelle Aufregung © Marija Kanizaj

Gleich zwei Dringliche Anfragen zum Aufregerthema Asbest richten sich am kommenden Dienstag bei der nächsten Landtagssitzung an Umweltlandesrätin Ursula Lackner (SPÖ). Wie berichtet, will die FPÖ in 23 Fragen unter anderem wissen, ob die Behörde über die mutmaßlichen Versäumnisse auf der Deponie Frohnleiten im Zusammenhang mit der Asbesteinlagerung Bescheid wusste und welche Konsequenzen gezogen wurden.