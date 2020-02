In der Grazer Burg

Sitzung des Klimakabinetts © steiermark.at/Streibl

Ressort- und parteiübergreifend soll es arbeiten, Experten einbinden und konkrete Klimaschutzmaßnahmen in der Steiermark ausarbeiten: Das Klimakabinett, Teil des "weiß-grünen" Regierungsprogramms, nahm am Donnerstag in der Grazer Burg mit der konstituierenden Sitzung seine Arbeit auf.