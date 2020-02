Nach regulärer Regierungssitzung stoßen Opposition und Experten dazu. Neos haben ihre Vorschläge schon deponiert: So sollen Planungsagenden den Bürgermeistern entzogen werden.

Klima-Protest letzten November in Graz © Alexander Danner

Premiere für das steirische Klimakabinett: Im Anschluss an die reguläre Regierungssitzung treffen sich in der Burg die Mitglieder der Landesregierung mit den Klubobleuten der Opposition, um ihre Ambitionen in Sachen Klimaschutz zu unterstreichen. Ihre Expertise einbringen werden dabei Andrea Steiner (Leiterin Wegener Center) und Franz Prettenthaler (Joanneum Research). Viel Aufsehen macht die Landesspitze ob des Termins aber nicht. Es ist kein Pressestatement im Anschluss geplant, lediglich eine gemeinsame Aussendung.