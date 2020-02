Facebook

Ende März wird in 285 steirischen Gemeinden gewählt © stockpics - stock.adobe.com

Europawahl, Nationalratswahl, Landtagswahl: Im Vorjahr verbrachten wir Steirer schon beinahe mehr Zeit im Wahllokal als im Stammbeisl. Heuer geht es munter weiter: Anfang März wartet die Wirtschaftskammer-Wahl, Ende März wird in 285 Gemeinden gewählt.



Sogar in den Parteien ist eine gewisse Müdigkeit spürbar, obwohl sich alle bemühen, für die Kommunalwahlen zu mobilisieren. Und auch wir Journalisten wollen bestmöglich informieren. Dass die Gemeinderatswahlen nicht nur örtliche Ereignisse sind, sondern durchaus einen „Überbau“ haben, zeigt der erste Teil unserer Serie „Gemeinden im Fokus“: Die SPÖ kämpft im Oberland sozusagen ums Überleben, zumindest aber um ein neues Fundament. Von „Hochburgen“ kann man sowieso nicht mehr sprechen.



In der ÖVP ist die Lage momentan entspannter – bei ihrer Klausur tankte sie in diesen Tagen Selbstbewusstsein. Für die kleineren Parteien stellt schon der flächendeckende Aufbau von Kandidaten eine Herausforderung dar. Es gibt aber einen Trost: Wichtiger als Parteitaktik und Organisationsstärke sind überzeugende Persönlichkeiten. Jeder kann „Ortskaiser“ werden: wenn er glaubwürdig vermittelt, der beste Manager für örtliche Belange zu sein.