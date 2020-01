Kleine Zeitung +

Interview SPÖ-Chef Anton Lang wünscht sich Landessteuern für den Klimnaschutz

SPÖ-Chef und Vizelandeshauptmann Anton Lang will über neue Landessteuern „ernsthaft nachdenken“. Immerhin investiere man viele Millionen in den Klimaschutz. Eine Führungsdebatte in der Bundespartei lehnt er ab.