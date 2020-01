Facebook

Bund soll beim Klimacheck das Vorbild sein: Sandra Krautwaschl © APA/ERWIN SCHERIAU

Wie streng soll die Klimapolitik des Landes sein? Das wird ein erstes großes Thema zwischen Regierung und Opposition in der neuen Periode. Denn am kommenden Donnerstag konstituiert sich das „Klimakabinett“: Die Landesregierung bietet an, alle vier Klubchefs der Opposition und dazu auch noch einige Fachexperten in einschlägige Beratungen und Beschlüsse mit einzubinden. Tenor der Regierung: Es liege nun an der Opposition, wie relevant dieses Gremium wird.



Die Opposition freilich will möglichst hohe Standards formulieren, mit denen sich dann die Regierung herumschlagen muss. Erste Beispiele hat Grünen-Klubchefin Sandra Krautwaschl bereits vorgelegt: Sie brachte einen Antrag ein, um den von der Landesregierung geplanten „Klimacheck“ für neue Gesetze und Verordnungen schärfer zu fassen.



Krautwaschl orientiert sich an der Bundesregierung: Dort hat Türkis-Grün fixiert, dass für klimarelevante Gesetze, Verordnungen, Förderrichtlinien und Investitionen immer eine Folgeneinschätzung durch ein unabhängiges Fachgutachten eingeholt werden muss. Im Programm der Landesregierung kann man nur lesen, dass „ein unbürokratischer Klimacheck“ erfolgen soll. Das ist für die Grünen viel zu wenig: „Ein unbürokratischer Klimacheck ist gar kein Klimacheck“, kritisiert Krautwaschl. Denn eine seriöse Folgenabschätzung sei nur über ein Fachgutachten möglich. In einem zweiten Antrag werden außerdem der Abbau klimaschädlicher Subventionen und eine detaillierte Berichterstattung an den Landtag zu diesem Thema verlangt.