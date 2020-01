Steirer, Kärntner und Burgenländer wehren sich: Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil (SPÖ) kündigen Widerstand gegen Pläne der Bundesregierung für ein Asylzentrum an der Grenze an, auch LH Peter Kaiser protestiert. Innenminister Nehammer rudert zurück.

Nehammer rudert zurück: Schnellverfahren statt Asylzentren

Nach der Ankündigung eines neuen Asylzentrums an der Grenze zu Ungarn, Slowenien oder Italien ist Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Dienstag wieder zurückgerudert. "Wir brauchen keine neuen Asylzentren sondern Schnellverfahren an der Grenze", sagte der Minister am Dienstag in einer Aussendung. Zuvor hatte sich die wahlkämpfende burgenländische SPÖ massiv auf ihn eingeschossen.