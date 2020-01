Der steirischer Reform-Rote Max Lercher geriet als Leykam- Chef in die SP-Berater-Affäre. Nach dem „Umbau“ soll das Unternehmen jetzt in Wien Tritt fassen.

Max Lercher hat Vorstandsjob und Gage auf ein Drittel reduziert. © Ballguide

Es waren im Herbst schwere Stunden für den Parade-Linken und einstigen SP-Landes- und Bundesgeschäftsführer Max Lercher. Just als er nach dem Nationalratswahldebakel in der roten Krise den Reformer gegeben und die Partei-Neugründung gefordert hatte, fand er sich in einen vermeintlichen Gagen-Skandal wieder. Unter den umstrittenen Beraterverträgen der Bundes-SP ist ein auf drei Jahre abgeschlossener - mit insgesamt 720.000 Euro dotierter Kontrakt mit der Leykam Medien AG aufgetaucht, deren Vorstand er seit 2019 ist.