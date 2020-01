Facebook

Niko Swatek mit dem aus der ÖVP ausgetretenen Kapfenberger Stadtrat Markus Lindner, der bei der Gemeinderatswahl für die Neos antritt © Katrin Schwarz

Die Neos gaben am Donnerstag in Graz bei einer Pressekonferenz bekannt, dass sie bei den Gemeinderatswahlen in der Steiermark am 22. März wieder antreten werden. In wievielen Gemeinden die Neos kandidieren werden, konnte Landessprecher Nico Swatek allerdings noch nicht sagen, denn die Neos sind noch auf der Suche nach Bürgerinnen und Bürgern, die ihre Gemeinde gestalten wollen: Deswegen der Aufruf, selbst in der Politik aktiv zu werden (unter steiermark@neos.eu). Am 25. Jänner werde dann im Gremium über das Antreten entschieden.