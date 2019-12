In der Grazer Burg wurde am Donnerstag die Ressortaufteilung der weiß-grünen Regierungskoalition beschlossen.

Erste Sitzung in der Grazer Burg © Land Stmk/Foto Fischer

Jetzt ist auch der letzte formelle Akt zur Bildung der neuen Landesregierung abgeschlossen. Nach der Präsentation der "Agenda weiß-grün" am Montag, der konstituierenden Sitzung des Landtags am Dienstag und der Angelobung von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer durch den Bundespräsidenten am Mittwoch trat am Donnerstag die neue Regierung zur konstituierenden Sitzung zusammen.