Wollen wieder gemeinsam für die Steiermark arbeiten: Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Stellvertreter Anton Lang © (c) Stefan Pajman/ballguide

Die neue Koalition wird nach der "Reformpartnerschaft" bzw. der "Zukunftspartnerschaft" Koalition Weiß-Grün heißen. Details zur 70-Seiten starken Agenda "Weiß-Grün"wurden am Montag kurz nach 12 Uhr von ÖVP-Chef Hermann Schützenhöfer und SPÖ-Chefverhandler Anton Lang präsentiert, denn auf Basis dieses Papiers soll die Steiermark in den nächsten Jahren regiert werden. "Wir haben intensive Gespräche und Verhandlungen geführt. Es war kein besinnlicher, sondern ein arbeitsreicher Advent, aber die stillste Zeit ist ohnehin immer die schrillste Zeit. Wir haben alles erledigt, was wir uns vorgenommen haben, was in diesem Jahr noch passieren soll. Die 'Agenda Weiß-Grün' kann sich sehen und lesen lassen", führte Hermann Schützenhöfer aus.