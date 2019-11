FPÖ-Chef Mario Kunasek bedauert, dass in seiner Fraktion nur Männer sitzen. Und er verlangt - als „Usance“ - einen Sitz im Präsidium.

FPÖ-Obmann Mario Kunasek: „Bei Themen haben wir im Wahlkampf nichts falsch gemacht“ © APA/GEORG HOCHMUTH

Alle maßgeblichen FPÖ-Politiker wollen den raschen Ausschluss von Heinz-Christian Strache. Warum dauert das dann so lang?

MARIO KUNASEK: Ja, den Ausschluss wünschen sich inzwischen so ziemlich alle. Der Ball liegt in der Wiener Landespartei. Aber aus meiner Sicht ist es nicht mehr ganz verständlich, warum das nicht schneller geht. Strache setzt laufend Aktivitäten, die parteischädigend sind. Ich hätte schon längst im Landesparteivorstand einen Beschluss gefasst.