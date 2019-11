Facebook

Landesrat Christopher Drexler, US-Botschafter Trevor Traina und die Gastgeber Patrizia und Erwin Sabathi © (c) steiermark.at/Streibl

In Vertretung von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, der im obersteirischen Katastrophengebiet unabkömmlich war, empfing Landesrat Christopher Drexler am Montag beim Weingut Sabathi in der Marktgemeinde Leutschach an der Weinstraße Trevor Traina, den Botschafter der USA in Österreich. Der Steiermark-Besuch des Botschafters diente dem diplomatischen Austausch und der Kontaktaufnahme mit steirischen Unternehmerinnen und Unternehmern. Neben mehreren Winzern nahm auch Georg Knill, der Präsident der Industriellenvereinigung Steiermark, an dem Treffen teil.