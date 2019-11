Solarszene schießt sich auf neues steirisches Baugesetz ein

Facebook

Branchenvertreter kritisieren den hohen Behördenaufwand beim Bau einer Solaranlage © Fotolia

Vertagt, wiederbelebt, neuerlich vertagt und wieder hervorgeholt: Mit der Entstehungsgeschichte der Novellen zum Raumordnungs- und zum Baugesetz ließen sich Bücher füllen. Am Dienstag (19. November 2019) ist es nun wirklich so weit: Der Landtag beschließt die Materien in seiner letzten Sitzung vor den vorgezogenen Wahlen am Sonntag. Damit ist es geglückt, das so lange angekündigte Vorhaben noch vor Ende dieser Legislaturperiode auf Schiene zu bringen – jedoch mit Schönheitsfehlern. Heikle Maßnahmen wurden fallen gelassen und auf die lange Bank geschoben.