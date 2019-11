Facebook

Feuerwehreinsatz nach Überschwemmung in Paldau © APA/LFV Stmk/FRANZ FINK

Immer öfter werden die Feuerwehren als Katastrophenhelfer in der Not gerufen. Dafür müssen sich die Wehren aber spezialisieren und besser ausrüsten. Das von Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer (SPÖ) bereits im Sommer angekündigte Sonderbudget für Katastrophenhilfe ist am Donnerstag in der steirischen Landesregierung beschlossen worden (nach einem gemeinsamen Antrag mit ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer). Es ist 9,8 Millionen Euro schwer und umfasst in erster Linie Gerätschaften für den Katastropheneinsatz, heißt es in einer Aussendung des Landespressedienstes.