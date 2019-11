Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit dem Gesetz gibt es Neuerungen in der Raumordnung © ballguide/Hiebl

Lange wurde verhandelt, nun gibt es eine Einigung zwischen SPÖ und ÖVP: Die Baugesetz- sowie die Raumordnungsnovelle soll am 19. November, also noch vor der Landtagswahl, im Landtag beschlossen werden. In der Novelle, die am Dienstag im Unterausschuss vorgelegt wurde, finden sich Maßnahmen zu Verfahrensvereinfachungen und dem Klimaschutz. Dazu zählt auch das Verbot von Heizungen mit fossilen Brennstoffen bei Neubauten. Diese Novelle muss allerdings von der EU notifiziert werden und kann erst danach vom Landtag beschlossen werden.