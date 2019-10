Facebook

Donnerstag, 24. Oktober 2019

Endlich wieder Wahlkampf! Es wäre uns eh was abgegangen. In Wien wurde gerade erst der neue Nationalrat angelobt, es laufen sonderbarste Sondierungen zur Bildung der Regierung (gemeint nur im einen Sinn, nicht im anderen). Doch bei uns in der Steiermark bleiben die Plakatierer gleich in Schwung. Sechs Listen treten zur Landtagswahl an, fünf davon befinden sich bereits im Wahlkampf. Nur die ÖVP wird offiziell erst nach Allerheiligen starten. Wer's glaubt, sollte sich in den Orden der Karmeliten begeben (oder zumindest am Grazer Karmeliterplatz eine Parteizentrale haben).