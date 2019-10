Interview mit Max Lercher„Das Projekt dient nicht der Versorgung“

Facebook

Max Lercher

Ihre angebliche 20.000-Euro-Gage bei der Leykam AG sorgt für heftige Debatten. Wie viel verdienen Sie dort wirklich?

MAX LERCHER: Der Bezug liegt bei 6000 Euro brutto monatlich. Das ist zurzeit mein einziges Einkommen.



Können da noch Prämien dazukommen?

Ja, aber das wäre an klar definierte Erfolgskriterien geknüpft. Wir sind ja erst im ersten Jahr der neu aufgestellten Firma. Im besten Fall käme als Leistungskomponente eine Variable von 30 Prozent dazu.



Kommenden Mittwoch werden Sie als SPÖ-Mandatar im Nationalrat angelobt. Dann bekommen Sie auch den Abgeordnetenbezug von knapp 9000 Euro.

Schon bei meiner Kandidatur habe ich den Leykam-Aufsichtsrat um eine Kürzung des Bezugs gebeten, falls ich ein Mandat bekomme. Mein Leykam-Bezug wird dann auf rund 2500 Euro gekürzt, denn ich möchte meine Tätigkeit als Abgeordneter voll ausfüllen. Die Leykam Medien AG bekommt dann neben mir einen zweiten Vorstand, das ist bereits seit Langem so geplant.



Wie viele Mitarbeiter hat die Leykam?

Inklusive Tochterfirma sind das sechs Vollzeitstellen und eine geringfügige Teilzeitkraft.



Sind das alles ehemalige Mitarbeiter der SPÖ-Bundeszentrale?

Nicht alle, aber ja, es gibt einige, die von sich aus entschieden haben, mit mir zur Leykam zu wechseln. Allesamt sind es Spitzenleute.



Manche sehen die Wiederbelebung der Parteifirma Leykam als eine Versorgungsaktion der Partei für Ex-Mitarbeiter.

Ich halte gerne den Kopf hin, aber ich bitte wirklich, meine Mitarbeiter aus dem Spiel zu lassen. Als Geschäftsführer habe ich auch die Verantwortung, mich schützend vor sie zu stellen. Die Leykam ist ein hochdynamisches Start-up von jungen Menschen, die hart daran arbeiten, die 400 Jahre alte Struktur des Unternehmens für die Zukunft zu öffnen.



Die SPÖ zahlt an die Leykam im Rahmen eines Leistungsvertrags monatlich 20.000 Euro. Was genau ist die Gegenleistung?

Es gibt konkret bestellte und definierte Leistungen, die wir für die SPÖ erbringen. Mehr kann ich dazu nicht sagen, es wurde Verschwiegenheit vereinbart.



Aber es ist bekannt, dass die Leykam neuerdings in den Bereichen digitale Kommunikation, Strategieentwicklung und Datenmanagement tätig ist.

Ja, wir haben in diesen Bereichen und auch in der Entwicklung von Kampagnen mittlerweile starke Expertise.



Kritiker sagen: Gar so toll kann die Beratung der Leykam nicht gewesen sein, wenn man sich das SPÖ-Wahlergebnis anschaut.

Bei allem Respekt, das ist ein Blödsinn. Wir haben einen Leistungsvertrag abgeschlossen für Entwicklungen, die Zeit brauchen. Wir leisten erfolgreiche Arbeit.



Warum ist die Jahresbilanz 2018 der Leykam noch nicht im Firmenbuch veröffentlicht, wie es gesetzlich längst vorgesehen wäre?

Es muss sich um eine formale Verzögerung handeln, aber es ist sicher alles in Ordnung. Wir haben alles ordnungsgemäß eingereicht.



In einem Facebook-Posting werfen Sie der SPÖ eine „Grenzüberschreitung“ vor, weil der Leykam-Vertrag öffentlich gemacht wurde. Woher wissen Sie, dass die Informationen aus der SPÖ-Zentrale kamen?

Ich weiß nicht, von wem genau es kommt, aber es muss aus der SPÖ kommen, weil nur dort der Vertrag aufliegt. Die Inhalte dieses Vertrags waren ausschließlich im Innersten der Partei bekannt. Und ich selbst habe sie nicht weitergegeben.



Man hört, dass am Freitag im SPÖ-Bundesvorstand darüber gesprochen wurde. Haben Sie Pamela Rendi-Wagner schon direkt kontaktiert und angesprochen?

In dieser Causa wird es sicher noch Gespräche geben. Mir wurde berichtet, dass das im Vorstand ein Thema war. Was genau gesprochen wurde, darüber kursieren unterschiedliche Versionen.



Sind Sie auf dem Weg, ein wilder Abgeordneter zu werden?

Nein, da hätte ich lieber gar kein Mandat. Ich bin und bleibe stolzer Sozialdemokrat.