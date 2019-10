Facebook

Dritter Gewaltschutzgipfel im Landhaus © Land Steiermark/Peter Drechsler

Das von ÖVP und FPÖ im Nationalrat beschlossene Gewaltschutzpaket sei "ein inhaltlicher Fehlschlag", urteilte Soziallandesrätin Doris Kampus, die am Mittwoch zum dritten Gewaltschutzgipfel in den Rittersaal des Landhauses geladen hatte. Rund 30 Expertinnen und Experten nahmen daran teil. Am Ende wurde festgelegt, dass in der Steiermark ein Gewaltschutzbeirat eingerichtet wird.