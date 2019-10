Facebook

Für die KPÖ wird es ernst: Sie kämpft bei der Landtagswahl am 24. November ums politische Überleben. Gestern wurden bei der Landeskonferenz die ersten zehn Listenplätze gekürt, aber die Partei wäre schon froh, wenn sie überhaupt wieder in den Landtag käme. Gelingen kann das nur über den Wahlkreis 1 (Graz und Umgebung). Hier werden die meisten Mandate vergeben, nämlich 15 von 48. Aber hier ist auch das Gedränge am größten.



Klubchefin Claudia Klimt-Weithaler und der Leobener Werner Murgg haben es beim vorigen Mal mit 4,22 Prozent nur hauchdünn geschafft, mit gerade einmal 400 Stimmen Überhang rettete man sich ins Ziel. Auch diesmal sind die „ewigen Zwei“ wieder Fixstarter, falls der Einzug gelingt. Als Argumentationshilfe hat man gestern ein Wahlprogramm verabschiedet. Einige Forderungen: Nulltarif für Museen, Nulltarif für öffentliche Verkehrsmittel, Obergrenzen für Mieten, Rückkehr zur Wohnbeihilfe, jährliche Valorisierung des Pflegegeldes. Über die Finanzierung erfährt man wenig, nur niedrigere Politikergehälter und eine flächendeckende Lkw-Maut finden sich auf der Habenseite. Übrigens wird auch die Forderung nach Halbe-Halbe bei der Hausarbeit wieder aufgewärmt.